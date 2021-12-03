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December 3 2021 - 05:10

أنقرة تدعو مجلس أوروبا للامتناع عن أي قرار ضدها بسبب “كافالا”

منذ 48 mins 3 December، 2021
الاتحاد الاوروبي وتركيا
تركيا - عربي وإقليمي

دعت أنقرة مجلس أوروبا لعدم إصدار أي قرار ضدها، في وقت يهدد فيه المجلس تركيا بعقوبة نادرا ما يلجأ إليها على خلفية قضية الناشط عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات بلا محاكمة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عنها إنها تناشد مجلس أوروبا الامتناع عن “أي تدخل” في النظام القضائي التركي.

ومن المتوقع أن تصوت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا المجتمعة في ستراسبورغ منذ الثلاثاء، على قرار الجمعة بشأن ما إذا كانت ستفرض على تركيا “إجراء مخالفة” لرفضها إطلاق سراح كافالا.

ولم يسبق لمجلس أوروبا أن فرض هذه المخالفة سوى مرة واحدة في تاريخه وذلك في 2017 حين عاقب أذربيجان بعدما رفضت تنفيذ قرار مماثل.

المصدر: وكالات

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