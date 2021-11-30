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November 30 2021 - 22:58

المفوضية العليا للإنتخابات في العراق تعلن النتائج النهائية: لم يتم إثبات وجود أي تزوير

منذ 49 mins 30 November، 2021
نتائج الانتخابات العراقية
العراق - عربي وإقليمي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن “عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات القادمة مثل انتخابات مجالس المحافظات”.

وأضاف جميل أن “المجتمع الدولي كان داعما للانتخابات العراقية في الدورة، لأنه لم يتم إثبات وجود أي تلاعب أو تزوير بنتائج الانتخابات”.

وأعلنت المفوضية النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية في العراق، حيث حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً ، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

و حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعدا لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد 1، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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