الاطار التنسيقي في العراق يقرر انهاء اعتصام انصاره في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 17:26
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عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات بعد انسحاب أنصار السيد مقتدى الصدر
العمليات المشتركة ترفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وجميع المحافظات العراقية
السيد مقتدى الصدر: أعتذر من الشعب العراقي المتضرر الوحيد مما جرى والقاتل والمقتول في النار
السيد مقتدى الصدر: أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي الذي لا علاقة له بما يحصل
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: دعوة الصدر لوقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: موقف السيد مقتدى الصدر هو بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: مبادرة السيد مقتدى الصدر شجاعة وتستحق التقدير والثناء وجاءت في لحظة حرجة
العامري: ندعو إلى تعاون جميع القوى الوطنية للملمة آثار الأزمة والخروج من الانسداد السياسي
البعثة الأممية في العراق: نرحب بإعلان التهدئة المعتدلة ويجب الحفاظ على الهدوء والعقلانية لحل الأزمة
المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل عقد الجلسة الخاصة بالنظر في حل مجلس النواب حتى اشعار آخر
الإمام السيد علي الخامنئي استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء الحكومة
الإمام الخامنئي: نشيد بمساعي الحكومة وإنجازاتها في مختلف القطاعات التي أحيت الأمل في قلوب أبناء الشعب الإيراني
قائد حرس الحدود الإيراني: تدمير مجموعة إرهابية خططت لاستيراد أسلحة وتنفيذ عمليات أمنية عشية أربعين الإمام الحسين (ع)
لبنان: جلسة نيابية مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدد من اللجان لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول
النائب علي فياض: لدينا ملاحظات جوهرية على مشروع الكابيتال كونترول الذي يجب أن يراعي مصلحة المودعين وحماية أموالهم
رئيس التيار الوطني الحر ينصح العدو الإسرائيلي بتسريع الاتفاق حول ترسيم الحدود لأن معادلة القوة ليست لمصلحته
النائب جبران باسيل: لن نقبل بأي شكل من الأشكال بأن تتسلّم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المنقوصة الصلاحية صلاحيات الرئاسة
الجيش اللبناني بذكرى معركة فجر الجرود: ننحني أمام دماء شهداء الجيش الذين انتصروا على الإرهاب ببطولة ودحروه عن أرضنا
وزارة الثقافة تنظم جولة بعنوان "كلنا للجنوب" يشارك فيها وزير الثقافة وعدد من الوزراء تشمل قرى وبلدات حدودية
منتخب لبنان لكرة السلة وصل إلى مطار بيروت الدولي بعد تأهله إلى بطولة كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الهندي
مقاومون فلسطينيون من كتيبة نابلس يطلقون النار على 5 مستوطنين اقتحموا منطقة قبر يوسف فجرا
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة مستوطنين اثنين أحدهما إصابته خطيرة بعملية كتيبة نابلس في منطقة قبر يوسف
الجهاد الإسلامي: العملية البطولية في قبر يوسف تؤكد أن المقاومة بالضفة حية ولن تهدأ طالما الاحتلال يرتكب الجرائم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل المسلحين من المنزل المحاصر في روجيب شرق نابلس بعد نفاد ذخيرتهم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 24 إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في روجيب بنابلس
الحركة الوطنية الأسيرة: نخوض معركتنا "موحدون في مواجهة السجان" التي فُرضت علينا ولن نقبل إلا بتتويجها بالنصر
الحركة الوطنية الأسيرة: سنبدأ إضرابنا الخميس المقبل بألف مضرب كدفعة أولى على أن يواصل بقية الأسرى حالة التمرد على السجان
شركة غازبروم الروسية: سيتم وقف ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم" ابتداءً من صباح الأربعاء ولغاية صباح السبت
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 1200 جندي أوكراني وتدمير عشرات المدرعات عند تصدي القوات الروسية لهجوم مضاد في خيرسون
رويترز: تايوان تطلق رشقا تحذيرية لأول مرة على مسيرة صينية قبالة شواطئ الجزيرة
الاطار التنسيقي في العراق يقرر انهاء اعتصام انصاره في بغداد
منذ 2 ساعة
30 August، 2022
احداث العراق
العراق
المنطقة الخضراء
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