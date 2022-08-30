الاطار التنسيقي في العراق يقرر انهاء اعتصام انصاره في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 17:26

الاطار التنسيقي في العراق يقرر انهاء اعتصام انصاره في بغداد

منذ 2 ساعة 30 August، 2022
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