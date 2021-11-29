منخفض جوي غدا الثلاثاء والطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض سريع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س، وينخفض مستوى الغيم مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ليلا، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورياح يؤدي الى طقس متقلب وماطر، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س، وينخفض مستوى الغيم مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ليلا.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة خصوصا فترة بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية متفرقة، ورياح شديدة تقارب 90 كلم/س في شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب الـ4 امتار، ويحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج وتلامس ليلا المرتفعات الشمالية على علو 2000 متر.

الخميس: غائم جزئيا صباحا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتهطل امطار خفيفة محلية، ثم يتحول الطقس خلال النهار الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام