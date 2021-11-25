الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي: لإيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وأمنه وسيادته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 17:32

الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي: لإيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وأمنه وسيادته

منذ 16 mins 25 November، 2021
عون
لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الذكرى الـ78 للاستقلال، أكد فيها وقوف بلاده الى جانب لبنان، وشدد على “إيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وامنه وسيادته”.
وإذ عبر الرئيس ماكرون عن قلقه من “الازمة التي يغرق فيها لبنان حاليا”، لفت الى ان “تشكيل حكومة جديدة كان مرحلة أولية للخروج من الازمة، وعليها ان تنجز، بدعمكم، الإصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية، ويجب ان تطلق ورشها بالسرعة القصوى”.
وأشار الى أن “المحطات العنفية الأخيرة تظهر بوضوح حجم المخاطر المرتبطة بمواصلة شل السلطات الرسمية تجاه التحديات التي يواجهها لبنان”، لافتا الى أن “جميع شركاء لبنان الحقيقيين في المجتمع الدولي جاهزون لتقديم أي مساعدة لكم. ولكن من دون إجراءات قوية ضرورية من قبل المسؤولين اللبنانيين بهدف استعادة الثقة، فإن لبنان يخشى مضاعفة عزلته الإقليمية، علما ان فرنسا ترغب في مساعدته على الخروج منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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