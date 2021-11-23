ميقاتي ترأس اجتماعين حول أوضاع مطار بيروت وقطاع الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 16:50

ميقاتي ترأس اجتماعين حول أوضاع مطار بيروت وقطاع الكهرباء

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
اجتماع
لبنان

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء إجتماعا خصص للبحث في أوضاع مطار بيروت الدولي، شارك فيه وزيري الاشغال العامة والنقل علي حمية والمالية يوسف خليل، النائب غازي يوسف، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن.

وبعد اللقاء قال حمية “بحثنا في موضوع المطار بشكل عام، ونحن نقيم اوضاعه  ونحاول وضع خطة إستباقية من اجل عدم حصول مشكلات، ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف”.

من جهة ثانية، ترأس ميقاتي إجتماعا آخر خصص للبحث في شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس  الوزراء سعاده الشامي، وزيري المالية يوسف خليل والطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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