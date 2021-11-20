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November 20 2021 - 23:36

كندا: مقتل 4 أشخاص جراء الفيضانات في غرب البلاد

منذ 2 ساعة 20 November، 2021
فيضانات كندا
أخبار دولية - كندا

عثرت فرق الإنقاذ الكندية على جثث 4 قتلى في مجار طينية بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد، حيث تم إعلان حالة الطوارئ منذ الأربعاء الماضي بسبب الفيضانات.

وأشارت الشرطة المحلية الى أنه “في الوقت الحاضر، يستمر البحث عن شخص واحد مفقود على الأقل”.

وبدأت الأمطار في المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، حيث هطلت أكثر من 250 مم من الأمطار على مدى عدة أيام، وهو ما يتجاوز المعدل الشهري.

وارتفع منسوب المياه في الخزانات بمقدار 3.5م، الأمر الذي أضطر عشرات الآلاف من إلى مغادرة منازلهم، وتسبب بنفوق الآلاف من الحيوانات الأليفة في المزارع المحلية.

المصدر: روسيا اليوم

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