كندا | كاربي اثر ادائه اليمين الدستوية: لن نصبح أبدا جزءا من أمريكا وأولويتنا التصدي للرسوم الجمركية

تولّى رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، منصبه الجمعة، وقد استهلّ المناسبة بإبداء رفضه لتلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بضم الجارة الشمالية لبلاده، مؤكدا السعي لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضدّ بلاده.

بعيد أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيس الحكومة الـ24 لكندا خلفا لجاستن ترودو الذي شغل المنصب منذ العام 2015، قال كارني إن التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب سيكون أولوية.

و وصف كارني إدارة ترامب بأنها أكبر تحد تواجهه كندا منذ جيل من الزمن، لكنه أكد بالمقابل، أن كندا “لن تكون بأي شكل من الأشكال جزءا من الولايات المتحدة”، آملا بأن تتمكّن حكومته وواشنطن يوما ما من “العمل معا” لخدمة مصالح البلدين.

وتواجه أوتاوا علاقات متدهورة مع واشنطن منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في كانون الثاني/يناير، وشنّه حربا تجارية وحضّه كندا على التنازل عن استقلالها لتصبح الولاية الأميركية الـ51.

وفرضت أوتاوا رسوما جمركية ردا على تلك التي فرضها ترامب، في حين يعبّر الرأي العام الكندي عن غضب كبير حيال إصرار الرئيس الأميركي على إلغاء الحدود الفاصلة بين البلدين.

وكارني (59 عاما) هو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة وقد انتخب الأحد بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته مطلع كانون الثاني/يناير بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة.

وكاربي يسعى إلى تقديم نفسه على أنه الأفضل لقيادة البلاد، خلال حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي كانت حتى الأمس القريب أقرب حليف لكندا التي “لم تعد تثق بها”، بحسب تعبير كارني.

و قد لا يبقى كارني في منصبه لفترة طويلة، إذ يتعيّن على كندا إجراء انتخابات بحلول تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير، وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس ولندن الأسبوع المقبل، في جولة ترمي إلى تعزيز التحالفات الخارجية لكندا في خضم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

في الوقت الراهن، يتقدّم في نوايا التصويت حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر. وتراجعت بشكل ملحوظ شعبية الليبراليين الذين يحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، وخصوصا زيادة التضخم وأزمة السكن.

المصدر: وكالات