كندا | وزيرة الخارجية ونظيرها البريطاني يبحثان تعزيز علاقات بلديهما وتطورات إقليمية ودولية

عقدت وزيرة الخارجيّة الكندية ميلاني جولي ونظيرها البريطاني ديفيد لامي اجتماعًا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين لندن وأوتاوا، إلى جانب التطورات الإقليمية والعالمية.

وكانت دعت كندا، الخميس، مجموعة الدول السبع الكبرى إلى “دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي”.

كما جاء اجتماع مجموعة السبع بالتزامن مع دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية فورية.

المصدر: وكالات