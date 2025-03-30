بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة سوريا

طلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة ونصحت بعدم السفر إليها بسبب النزاع المستمر والظروف الأمنية غير المستقرة.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم السبت “إذا كنت مواطنا بريطانيا متواجدا في سوريا، غادر بأي وسيلة متاحة”، وأضافت “في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية في سوريا، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة”، وتابعت “قد يفرض حظر التجول في بعض المناطق المتأثرة، التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر”.

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق طالبت جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فورا وسط تحذيرات من الخارجية الأمريكية من زيادة احتمال حدوث “هجمات” خلال عطلة عيد الفطر.

المصدر: روسيا اليوم