“القومي” استنكر القرار البريطاني ضد حماس: فلسطين ملك لأبنائها على تعاقب أجيالهم

دان “الحزب السوري القومي الإجتماعي” القرار الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية باعتبارها حركة حماس إرهابية.

وأكد “القومي” في بيان له السبت أن “حركة حماس هي حركة مقاومة ضد الاحتلال، وأن القرار البريطاني يعد إمعانا في النهج المنحاز الذي دأبت على سلكه الحكومات البريطانية، بدءا من سياستها الإحتلالية تجاه بلادنا وتجاه أمم أخرى، مرورا بوعد بلفور المشؤوم، وصولا إلى الدعم اللامتناهي الذي تقدمه للكيان الصهيوني العنصري الإستيطاني”.

وتابع القومي “لقد كان الأجدر بالحكومة البريطانية أن تتخذ موقفا مغايرا يعاقب الإحتلال على سلسلة الجرائم الموصوفة التي يرتكبها بصورة يومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة، لا أن تصم حركة مقاومة بالارهاب”، ودعا “الحكومة البريطانية إلى مراجعة أوراقها وملفاتها، وإعادة صياغة قراراتها، بما يتناسب مع الواقع الذي يؤكد أن كيان الإحتلال الصهيوني هو كيان إستيطاني إرهابي بالمطلق تجب إزالته من الوجود، وأن فلسطين هي ملك عام شرعي وتاريخي لكل أبنائها على تعاقب أجيالهم “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام