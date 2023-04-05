“القومي” دان جرائم العدو في القدس ومدن فلسطين المحتلة ودعا إلى وقفة تضامنية أمام الأسكوا السبت المقبل

دان الحزب السوري القومي الإجتماعي، في بيان، “الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا المقاوم في فلسطين، لا سيما الإعتداءات على المرابطين في ساحات العاصمة الفلسطينية”.

ولفت إلى “أن الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا في القدس وكل مدن ومناطق فلسطين المحتلة، هي جرائم موصوفة ضد الانسانية، وتعكس طبيعة الاحتلال الصهيوني العنصرية وغريزته الاجرامية”.

وطالب “القومي” “كل الذين ساروا في ركب الخضوع لمشيئة العدو الصهيوني تحت مسمى “التطبيع” إلى قطع كافة علاقاتهم معه، علّ ذلك يحفظ لهم شيئا من ماء الوجه أمام شعوبهم والتاريخ”.

وختم مؤكداً “أن جرائم الإحتلال الصهيوني بحق أهلنا الصامدين على أرض فلسطين لن تمر دون عقاب، وأن مقاومة شعبنا ماضية حتى زوال الاحتلال عن كل فلسطين”.

اعتصام امام الاسكوا

إلى ذلك، دعا الحزب القومي إلى المشاركة في الاعتصام يوم السبت المقبل عند الساعة الثانية من بعد الظهر امام مقر الاسكوا في حديقة جبران خليل جبران – وسط بيروت، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض، تحت عنوان: وقفة انتصار لأبناء شعبنا المقاوم داخل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام