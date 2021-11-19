ميقاتي زار بعبدا.. وأعلن انه سيدعو قريبا الى جلسة حكومية

التقى رئيسُ الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة رئيسَ الحكومةِ نجيب ميقاتي في قصر بعبدا وأجرى معه جولةَ أفقٍ تناولت الاوضاعَ الراهنةَ في البلاد في ضوءِ المستجداتِ الاخيرة.

كما تطرقَ البحثُ الى نتائجِ الاجتماعاتِ التي تعقدُها اللجانُ الوزاريةُ المكلفةُ متابعةَ مختلفِ المواضيعِ التي تعملُ الحكومةُ على درسِها وإعدادِ اللازمِ لعرضِها على مجلسِ الوزراء الذي تقرَّرَ أنَّ يعاودَ جلساتِه قريبا.

وكذلك تناولَ البحثُ العلاقاتِ اللبنانيةَ – الخليجيةَ والعملَ القائمَ على اكثرَ من صعيدٍ من أجلِ معالجتِها، انطلاقاً من الحرصِ على إقامةِ افضلِ العلاقاتِ بينَه وبينَ الدولِ العربيةِ عموماً والسعوديةِ ودولِ الخليجِ خصوصاً.

المصدر: قناة المنار