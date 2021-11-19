ميقاتي زار بعبدا.. وأعلن انه سيدعو قريبا الى جلسة حكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 17:06

ميقاتي زار بعبدا.. وأعلن انه سيدعو قريبا الى جلسة حكومية

منذ 8 mins 19 November، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

التقى رئيسُ الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة رئيسَ الحكومةِ نجيب ميقاتي في قصر بعبدا وأجرى معه جولةَ أفقٍ تناولت الاوضاعَ الراهنةَ في البلاد في ضوءِ المستجداتِ الاخيرة.

كما تطرقَ البحثُ الى نتائجِ الاجتماعاتِ التي تعقدُها اللجانُ الوزاريةُ المكلفةُ متابعةَ مختلفِ المواضيعِ التي تعملُ الحكومةُ على درسِها وإعدادِ اللازمِ لعرضِها على مجلسِ الوزراء الذي تقرَّرَ أنَّ يعاودَ جلساتِه قريبا.

وكذلك تناولَ البحثُ العلاقاتِ اللبنانيةَ – الخليجيةَ والعملَ القائمَ على اكثرَ من صعيدٍ من أجلِ معالجتِها، انطلاقاً من الحرصِ على إقامةِ افضلِ العلاقاتِ بينَه وبينَ الدولِ العربيةِ عموماً والسعوديةِ ودولِ الخليجِ خصوصاً.

المصدر: قناة المنار

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