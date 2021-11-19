الشيخ علي ياسين : لوضع قوانين اصلاحية تحاسب الفاسدين ومهربي الاموال

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، من “وجود تهديد فعلي للأمن الغذائي والدوائي للمواطن اللبناني، بعد موجة ارتفاع الاسعار الناتجة عن التلاعب بالعملة الوطنية، ودفعها للانهيار، وسط لا مبالاة من المسؤولين وعدم قيامهم بتأمين مظلة حماية للمواطن، ومعاقبة الفاسدين المتلاعبين بالعملة الوطنية والمراهنين على مد اليد للخارج”.

وتابع سماحته : “إننا نحمل مسؤولية الانهيار الى المتقاعسين عن العمل لايجاد الحلول، واللاهثين وراء مصالحهم الخاصة والتماهي مع المشاريع الخارجية”.

اضاف :”إننا نأسف لأننا نسمع ونرى تنافسا مبكرا على اصوات الناخبين اللبنانيين، فيما لا نرى اي خطوات لحل مشاكل اللبنانيين وأزماتهم الاقتصادية والاستشفائية، وكأن اللبناني اصبح عبارة عن صوت انتخابي فقط ورقم في سجل المصالح السياسية وصناديق الاقتراع”.

وختم مشددا على “ضرورة معالجة الوضع الحكومي، والبدء بوضع قوانين الاصلاح ومحاسبة المفسدين، ومهربي الاموال الى الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام