موسكو: انخفاض الإصابات بكوفيد 19 بنسبة 50٪ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2021 - 09:16

موسكو: انخفاض الإصابات بكوفيد 19 بنسبة 50٪

منذ 42 mins 19 November، 2021
استمرار تراجع اصابات  كورونا في روسيا
أخبار دولية - روسيا

قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، إن مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.
وذكرت راكوفا، في مقابلة مع قناة “روسيا 24 ” التلفزيونية اليوم الجمعة، أنه منذ انتهاء أيام العطلة الكبيرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية أكتوبر الماضي، انخفض معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 في موسكو بنسبة 50٪.
وأضافت راكوفا: “منذ نهاية أيام العطلة الكبيرة، انخفض المعدل الإجمالي للإصابات خلال هذه الفترة، بنسبة 50٪، وفي المستشفيات بنسبة 45٪”.

المصدر: نوفوستي

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة