موسكو: انخفاض الإصابات بكوفيد 19 بنسبة 50٪

قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، إن مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.

وذكرت راكوفا، في مقابلة مع قناة “روسيا 24 ” التلفزيونية اليوم الجمعة، أنه منذ انتهاء أيام العطلة الكبيرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية أكتوبر الماضي، انخفض معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 في موسكو بنسبة 50٪.

وأضافت راكوفا: “منذ نهاية أيام العطلة الكبيرة، انخفض المعدل الإجمالي للإصابات خلال هذه الفترة، بنسبة 50٪، وفي المستشفيات بنسبة 45٪”.

المصدر: نوفوستي