9 أسرى دخلوا أعواما جديدة بالأسر في سجون العدو الاسرائيلي

دخل الاثنين تسعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعواما جديدة بالأسر في سجون العدو الإسرائيلي.

والأسرى التسعة هم:

-الأسير محمد موفق سلمان ششتري (37 عامًا) من نابلس، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير قتيبة محمد صالح مسلم (51 عامًا) من نابلس، محكوم بالسجن 37 عامًا، ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 21 عاماً في سجون الاحتلال.

-الأسير عبد العظيم عبد الحق موسى حسن (54 عامًا) من نابلس، محكوم بالسجن 33 عامًا ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 21 عامًا في السجون.

-الأسير قاسم معروف سليم سليمان (52 عامًا) من نابلس، محكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 21 عامًا في السجون.

-الأسير محمد إبراهيم نمر نايفة (أبو ربيعة) (45 عاما) من بلدة الشويكة بنابلس، محكوم بالسجن 14 مؤبد و55 عاما، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

-الأسير خالد فخري خالد دراغمة (43 عامًا) من طوباس، محكوم بالسجن 21 عاما، أمضى منها 19 عاما منذ اعتقاله سنة 2002.

-الأسير محمد عواد عبد الكريم عرار (38 عامًا) من محافظة رام الله المحتلة، محكوم بالسجن 22 عاما.

-الأسير حكيم باجس عطا الله عرار (36 عامًا) من محافظة رام الله، محكوم بالسجن 21 عاما.

-الأسير إسماعيل موسى محمد الحديدي (45 عاما) من محافظة رام الله، محكوم بالسجن 20 عاما، ومعتقل منذ عام 2015، وأمضى ستة أعوام في سجون الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم