الشيخ قاووق: العروبة التي تتحالف مع الصهيوني ليست منا ولسنا منها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2021 - 15:38

الشيخ قاووق: العروبة التي تتحالف مع الصهيوني ليست منا ولسنا منها

منذ 1 ساعة 14 November، 2021
قاووق: العروبة التي تتحالف مع الصهيوني ليست منا ولسنا منها
لبنان

 أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “فلسطين هي معيار وجوهر العروبة الأصيلة وكل عروبة تبتعد عنها هي عروبة متهمة، أما العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي عروبة متصهينة زائفة ليست منا ولسنا منها، وهي تشكل خطرا على الأمن القومي في لبنان والمنطقة”.

كلام قاووق جاء خلال احتفال أقامه “حزب الله” في بلدة الدوير الجنوبية، لمناسبة “يوم الشهيد”، بمشاركة شخصيات وفاعليات واهالي البلدة ، إذ رأى الشيخ أن “المصلحة الوطنية اولاً وآخراً تعني صون الوحدة الوطنية والإستقرار الداخلي وليس التفريط بهما من أجل إرضاء أي كان”.

وتابع “إن كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم، ولن نقبل أن تكون محلا للإبتزاز والمتاجرة أمام من هانت عليهم كرامتهم فهذا شأنهم”. كما لفت الشيخ إلى أن “الذين يستهدفون المقاومة شعاراتهم أكبر من أحجامهم وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة