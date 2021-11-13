“أبل” تمنح المستخدمين اختيار شخص موثوق به للاطلاع على بياناتهم بعد الوفاة

خلال عام 2020 عمدت العديد من شركات التقنية إلى تغيير الكثير من مميزاتها لتواكب التغييرات التي تواجه حياة المستخدمين وشركات التقنية.

تزامن هذا مع انتعاش تطبيقات باتت مخزناً للمعلومات الثمينة، مثل “مايكروسوفت تيمز” الذي كان يتوقع أنه سيحتاج إلى سنوات ليحقق عدداً كبيراً من المستخدمين، ولكن بسبب جائحة كورونا واعتماد الناس على العمل عن بعد وصل عدد المستخدمين إلى الملايين، خصوصاً بسبب استخدام الطلاب والموظفين له.

“الإرث الرقمي” هو جميع المتعلقات الرقمية التي بإمكانك وضع وريث لها حتى تصل له ويكون هو الوصي عليها.

وأعلنت شركة “أبل” وبشكل رسمي عن ميزة “الإرث الرقمي” التي ستمكن المستخدم من وضع ورثة يكون لهم حق الوصول للمعلومات والحساب الخاص للاطلاع عليه بعد الوفاة. الميزة بحسب “أبل” تتيح لمستخدم برنامج “الإرث الرقمي” تخصيص ما يصل إلى خمسة أشخاص ليكونوا جهات اتصال وارثة لتتمكن بكل سهولة من نقل بياناتك ومعلوماتك الشخصية المخزنة في “آي كلاود” في حال الوفاة. غالبية المستخدمين يحتفظون بمعظم ما يدور في حياتهم في هواتف “آيفون” وعلى “آي كلاود” ومن المهم أن يتمكن هؤلاء أو أقاربهم من الوصول بسهولة إلى هذه المعلومات سواءً أكانت ذكريات قيمة مثل الصور أم وثائق أم حتى مشتريات.

يمكن إضافة “الورثة الرقميين” عن طريق نظام تشغيل “آي أو أس” في الهواتف الذكية من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم خيار (الاسم) ثم كلمة المرور والأمن. أما في جهاز “ماك” فيذهب المستخدم إلى تفضيلات النظام، ومن ثم “أبل آي دي” ثم كلمة المرور والأمن.

بعد هذه الخطوة، عن طريق خيار “جهات الاتصال الوارثة” يمكن رؤية الخيارات واتباع التعليمات لإضافة جهة اتصال. إذا كان الشخص يستخدم المشاركة العائلية يمكنه اختيار أحد أفراد العائلة بسهولة من القائمة. أو يمكن إضافة أي شخص آخر باستخدام عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه.

المصدر: الاندبندنت