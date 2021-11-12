الوزير الأبيض اعلن عن زيارة ميدانية برفقة الحجار لمركز سانتا ماريا: لن نقبل أي انتهاك لحقوق المرضى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 23:26

الوزير الأبيض اعلن عن زيارة ميدانية برفقة الحجار لمركز سانتا ماريا: لن نقبل أي انتهاك لحقوق المرضى

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بيان، تعقيبا على تقارير تلفزيونية في شأن مركز “مركز سانتا ماريا” لرعاية المسنين، أوضح فيه أن “الوزارة لم تتلق أي طلب أو شكوى، تعرض صعوبة الوضع في المركز، بل كانت التقارير التي يرفعها المسؤولون المعنيون في الوزارة، إثر زياراتهم التفقدية، تعكس استمرارية العمل والقدرة على تأمين الحاجات.

انما وبناء على ما تم عرضه، سيقوم الوزير الأبيض برفقة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، بزيارة ميدانية إلى “مركز سانتا ماريا” بهدف الاطلاع على تفاصيل أوضاعه وأوضاع المسنين والمرضى النفسيين الموجودين فيه وإجراء المقتضى بما يراعي حقوق الإنسان وحق المريض بالعناية الكريمة”.

وأكد وزير الصحة “رفض أي انتهاك لحقوق المرضى بغض النظر عن صعوبة الأوضاع التي تواجهها المؤسسات الصحية في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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