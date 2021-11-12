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November 12 2021 - 21:56

الدفاع الروسية : مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

منذ 16 mins 12 November، 2021
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن:”الحادث وقع يوم 12 نوفمبر خلال عمية إنزال جوي لوحدة من قوات المظلين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية”.
وذكر البيان أن الحادث نجم عن “هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض” ما أدى إلى انحراف 2 من المظلين عن مواقفهما.
وحاول أحد الجنديين، حسب البيان، إنقاذهما بوقف السقوط غير المنضبط باستخدام المظلة الاحتياطية، لكنه فشل، وأصيبا بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى حيث فارقا الحياة رغم جهود الأطباء.

المصدر: وكالات روسية

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