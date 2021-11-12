ميقاتي عقد سلسلة لقاءات لمتابعة مجمل الاوضاع العامة

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة سلسلسى لقاءات لمتابعة مجمل الاوضاع العامة.

وبالسياق، ترأس ميقاتي اجتماعا “حكوميا – أمميا” في السرايا الحكومي خصص لبحث النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تم وضعها بالتعاون بين الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الأممية بما فيها “اليونيسف” و”منظمة العمل الدولية” و”منظمة الاغذية العالمية”، كجزء من اطار التعافي والإصلاح واعادة الإعمار.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير الصحة فراس الابيض، ممثل وزارة الشؤون الأجتماعية ريمون طربيه، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي، ممثلة المقيمة لليونيسف في لبنان يوكي موكيو، مديرة السياسات في اليونيسف ساره هايغ، المديرة الأقليمية للدولة العربية في منظمة العمل الدولية ربى الجردات، المديرة التقنية للحماية الإجتماعية في منظمة العمل الدولية رانيا غناسيو، مدير برنامج لبنان في منظمة الأغذية العالمية عبدالله الوردات، رئيس مجموعة “بيوند غروب” جيلير ضومط، النائب نقولا نحاس، المستشار الإقتصادي للرئيس ميقاتي سمير ضاهر.

من جهة ثانية، اجتمع ميقاتي مع كل من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وعرض معهما شؤون وزارتيهما.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام