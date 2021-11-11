الحشد الشعبي يحبط عملية إرهابية لتفجير أحد أبراج الطاقة في الصحراء الغربية بالانبار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2021 - 13:02

الحشد الشعبي يحبط عملية إرهابية لتفجير أحد أبراج الطاقة في الصحراء الغربية بالانبار

منذ 8 mins 11 November، 2021
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

أعلن الحشد الشعبي في العراق الخميس إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار.

وأشار إعلام الحشد في بيان له الى ان “قوة من الحشد والجيش أحبطت محاولة لتفجير برج للطاقة مع العثور على مضافة لداعش في الصحراء الغربية”.

وأضاف البيان ان “قوة مشتركة من اللواء الثالث حشد محافظة الانبار والجيش خرجت للبحث والتفتيش عن بقايا فلول داعش الارهابي في الصحراء الغربية، حيث تم معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت احد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والعثور على نفق (تم ردمه) كانت تستخدمه عصابات داعش كمضافة لها”.

المصدر: السومرية

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