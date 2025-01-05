السوداني: الحشد الشعبي قوة أساسية في الدفاع عن العراق والحكومة حرصت على تحصينه

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، في الحفل التأبيني الذي أُقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهم في حادثة المطار الأليمة، أن “العراق على أتمِّ الجهوزية والاستعداد للردع والرد على أي اعتداء مهما كان مصدره، وقواتنا الأمنية بجميع صنوفها قادرة على حفظ أمن البلد”.

وأشار السوداني إلى “دور الشهيد المهندس وتقدُّمه الصفوف في محاربة عصابات داعش الإرهابية، بالتعاون مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين وقفوا إلى جانب العراق وساندوه بالسلاح والمستشارين، وفي مقدمتهم الشهيد قاسم سليماني، الذي تواجد في جميع السواتر للدفاع عن العراق في أحلك الظروف، استنادًا إلى فتوى المرجعية الرشيدة التي أنقذت العراق والمنطقة، والتي وصفتهما يوم استشهادهما بأنهما أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش”.

وأكد السوداني أن “الحشد الشعبي يُعدُّ اليوم قوة أساسية في الدفاع عن العراق، وأن الحكومة حرصت على دعم الحشد وتأهيله على غرار باقي القوات الأمنية”، مشددًا على أن “الحشد الشعبي كان عاملًا رئيسيًا من عوامل تحقيق الأمن والسلام، مما مهد الطريق أمام الحكومة لإطلاق مشاريع خدمية وتنموية وإصلاحات إدارية واقتصادية جوهرية”.

المصدر: مواقع