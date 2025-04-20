رئيس الوزراء العراقي وامين عام منظمة بدر يؤكدان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، امس السبت، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري”.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري. وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق. وشهد… pic.twitter.com/Qfrzk5Imyj — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 19, 2025

وأضاف البيان، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق”.

وتابع البيان، أن “اللقاء شهد التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي”.

المصدر: مواقع