رئيس الوزراء العراقي وامين عام منظمة بدر يؤكدان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 10:24

رئيس الوزراء العراقي وامين عام منظمة بدر يؤكدان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر

منذ 26 mins 20 April، 2025
السوداني مع هادي العامري
العراق - عربي وإقليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، امس السبت، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري”.

 

وأضاف البيان، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق”.

وتابع البيان، أن “اللقاء شهد التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي”.

المصدر: مواقع

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