الرئيس بري تلقى اتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية على جهوده لإنجاز انتخاب رئيس ووقف العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 14:30

الرئيس بري تلقى اتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية على جهوده لإنجاز انتخاب رئيس ووقف العدوان الصهيوني

منذ 41 mins 13 January، 2025
الرئيس بري
لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، هنأه فيه على “الجهود التي بذلها لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذلك الجهود التي بذلها لوقف العدوان الصهيوني على لبنان”.

بدوره، توجه الرئيس بري بالشكر للعراق، ممثلًا برئيس الحكومة والمرجعية الرشيدة والشعب العراقي، على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان في مختلف المراحل، ولا سيما في المرحلة الراهنة، حيث احتضن العراقيون أشقاءهم اللبنانيين النازحين خلال الحرب العدوانية الصهيونية الأخيرة على لبنان”.

وخلال الاتصال، تم الاتفاق على أهمية تنسيق المواقف بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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