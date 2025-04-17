عون والسوداني أكدا على متانة العلاقات الأخوية اللبنانية- العراقية

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية بينهما يوم الخميس على “متانة العلاقات الأخوية اللبنانية- العراقية التي بقيت راسخة ومتجذرة على مر السنوات، لانها قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة كل من لبنان والعراق”.

واكد عون والسوداني على “الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وذلك بعيداً عن كل ما يمكن ان يؤثر على عمقها”.

يذكر ان وزارة الخارجية العراقية استدعت يوم الاربعاء السفير اللبناني في بغداد بسبب تصريحات للرئيس عون عن الدولة العراقية والحشد الشعبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام