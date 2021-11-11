“ناسا” تكتشف كوكبا جديدا يدور حول نجمين مختلفين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2021 - 05:12

“ناسا” تكتشف كوكبا جديدا يدور حول نجمين مختلفين

منذ 2 ساعة 11 November، 2021
NASA
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كوكبا جديدا يدور في مدار نجمين، وذلك باستخدام تقنية القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS).
والكواكب التي تدور حول نجمين، المعروفة علميا باسم الكواكب الدائرية، لم تكن مثبتة علميا وموجودة فقط في الخيال العلمي والنظريات.
بالنظر إلى التعقيد الإضافي للدوران حول نجمين بدلا من النجم المعتاد، قد يكون من الصعب العثور على مثل هذه الكواكب، وقد يستغرق اكتشافها وقتا إضافيا، لكن التقنية الجديدة سمحت للباحثين بالقيام بذلك بسرعة نسبية.
وقال نادر حاجي بور، عالم في معهد علوم الكواكب ومؤلف الورقة البحثية إن “اكتشاف الكواكب الدائرية أكثر تعقيدا من اكتشاف الكواكب التي تدور حول نجوم مفردة”، مشيرا إلى أن “أكثر التقنيات الواعدة للكشف عن الكواكب الدائرية هي قياس الضوء العابر، الذي يقيس قطرات ضوء النجوم التي تسببها تلك الكواكب التي تدور مداراتها في الفضاء بحيث تمر بشكل دوري بين نجومها والتلسكوب”.

المصدر: الاندبندنت

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