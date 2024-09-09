مركبة “ستارلاينر” تهبط على الأرض تاركة رواد ناسا عالقين في المدار

عادت كبسولة “ستارلاينر”، التابعة لشركة “بوينغ”، إلى الأرض تاركة رائدي عالقين في المحطة الفضائية حتى العام المقبل.

وغادرت “ستارلاينر” محطة الفضاء الدولية مساء الجمعة 6 سبتمبر، ثم نجحت في الهبوط في نيو مكسيكو بعد منتصف ليل السبت 7 سبتمبر، في حوالي الساعة 4 صباحا بتوقيت غرينتش.

وأدى الهبوط، الذي استغرق نحو 6 ساعات، إلى نهاية رحلة اختبار الطاقم (CFT)، وهي أول مهمة لرواد فضاء على الإطلاق من “ستارلاينر”. لكن لم ينزل أي رواد فضاء مع الكبسولة يوم السبت، حيث واجهت مشاكل مع محركات نظام التحكم في رد الفعل (RCS) بعد وقت قصير من إطلاق الطاقم في 5 يونيو، وقررت وكالة ناسا عدم المخاطرة بحياة سوني ويليامز وبوتش ويلمورعلى متن الكبسولة مرة أخرى.

وأعادت المركبة الفضائية دخول الغلاف الجوي للأرض بسرعات مدارية تبلغ نحو 27400 كم في الساعة (17025 ميلا في الساعة).

وكان من المفترض أن يعود رائدا الفضاء التابعان لوكالة ناسا ويليامز وويلمور مع مركبة “ستارلاينر” إلى الأرض في يونيو، بعد أسبوع فقط عل متن المحطة الفضائية، لكن أعطال نظام الدفع وتسربات الهيليوم أفسدت رحلتهما إلى محطة الفضاء. وبدلا من ذلك، سيظلون في محطة الفضاء الدولية لبقية العام وسيعودان في فبراير على متن مركبة الفضاء “دراغون”، التابعة لـ”سبيس إكس”.

وقررت ناسا في النهاية إنه من المخاطرة إعادة ويليامز وويلمور على متن “ستارلاينر”. لذا احتوت الكبسولة على مقاعد فارغة وبدلات الفضاء الزرقاء إلى جانب بعض معدات المحطة القديمة.mوقد اعتُبرت رحلة إعادة الرواد على متن الكبسولة إلى الوطن محفوفة بالمخاطر للغاية.

وبعد عودة “ستارلاينر”، قال متحدث باسم ناسا إنه سعيد بالهبوط الناجح لكنه تمنى لو كان بالإمكان أن تسير الأمور كما هو مخطط لها في الأصل.

وفي إحاطة صحفية أعقبت الهبوط، قال ستيف ستيتش، مدير برنامج طاقم العمل التجاري التابع لوكالة ناسا: “من منظور بشري، نشعر جميعا بالسعادة بشأن الهبوط الناجح، ولكن هناك جزء منا، جميعا، يتمنى أن يكون الأمر على هذا النحو الذي خططنا له”.

وخلال الهبوط، تألفت لجنة الإحاطة من مسؤولين من ناسا فقط، ولم يكون هناك حضور لممثلي شركة “بوينغ”. وعندما سُئل عن الغياب، قال مسؤول ناسا جويل مونتالبانو إن “بوينغ” قررت “الاستعانة بناسا” لتمثيل المهمة.

وبدلا من ذلك، أصدرت “بوينغ” بيانا “للاعتراف بالعمل الذي قامت به فرق “ستارلاينر” لضمان فك الارتباط بالمحطة الفضائية والخروج من المدار والعودة والهبوط بنجاح وأمان”.

وقالت إن “بوينغ” ستراجع البيانات وتحدد الخطوات التالية للبرنامج.

المصدر: ذي غارديان