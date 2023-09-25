فيديو نادر | الشمس كما لم يشاهدها البشر من قبل!!

أظهر مقطع فيديو جديد الغلاف الخارجي للشمس، بشكل لم يسبق للبشر أن شاهدوه.

وذكر موقع “لايف سيانس” العلمي، أن الذي التقط الفيديو جهاز تصوير موجود في المركبة الفضائية” سولار أوربيتر”، وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا“.

ومهمة هذه المركبة، التي انطلقت عام 2020، رصد الشمس وغلافها والرياح الناشئة منها.

ويرصد الفيديو الجديد الجزء الأكثر سخونة من الغلاف الخارجي للشمس، وهو هالتها، وهو أمر لم يكن بالإمكان تصويره من قبل.

وغلاف الشمس أكثر خفوتا بمليون مرة مقارنة بالوهج المنبعث من سطح الشمس (الفوتوسفير)، ومع ذلك فإن درجة حرارة الهالة نحو مليون درجة مئوية، وهي أكثر حرارة بـ 150 مرة من (الفوتوسفير).

وكان هذا الأمر لغزا حيّر العلماء لفترة طويلة.

ولأن الهالة الشمسية هي التي تنتج ما يعرف بالرياح الشمسية التي تلحق الأضرار بالأقمار الاصطناعية، فإنه من المهم فهم هذا الجزء من الشمس.

ويقول عالم الفلك في معهد الفيزياء الفلكية بفرنسا، فريدريك أوشير، إن الأمر اختراق حقيقي.

وأضاف أن عملية التصوير أتاحت رصد الهالة بشكل أعمق في منطقة في الغلاف الشمسي نادرا ما يتم استكشافها.

المصدر: وكالات