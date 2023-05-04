فيديو| “ناسا” تكشف شكل أكبر الثقوب السوداء في الكون

نشرت وكالة الفضاء الدولية “ناسا” مقطع فيديو على قناتها في يوتيوب، تظهر فيه لمحة عن شكل الثقوب السوداء الهائلة في الكون.

في بداية الفيديو، نرى الشمس، وبعد ذلك تتحرك الكاميرا وتبتعد عنها تدريجيًا حتى يتمكن المشاهد من مقارنة أحجام الثقوب السوداء بأجسام النظام الشمسي التي يعرفها. أظهر أحد علماء الفلك الأوائل وجود ثقب أسود هائل يقع في مجرة ​​قزمة تسمى (J1601 + 3113) – كتلته أكبر 100 ألف مرة من الشمس.

يُظهر الفيديو أيضًا ثقبًا أسودًا عملاقًا يمكن مقارنته بنصف قطر مدار عطارد في كوكبة البيكار (Circinus)، وثقبًا يمكن مقارنته بنصف قطر مدار الأرض في المجرة القزمة “مسييه 32” (M32).



يمكن رؤية العديد من المناطق الأخرى من المكان والزمان في الفيديو، ولكن الثقب الأسود العملاق للغاية (TON-618) تجاوزها جميعها من حيث الحجم، والذي تبلغ كتلته 66 مليار كتلة شمسية. ويبعد أكثر من 10 مليار سنة ضوئية عن كوكب الأرض، ولا يشكل خطرا على سكان الكوكب.

قال عالم الفيزياء الفلكية، جيريمي شنيتمان، من مركز غودارد لرحلات الفضاء (GSFC) التابع لـ “ناسا”:

القياسات، التي تم إجراء العديد منها باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، تؤكد وجود أكثر من 100 ثقب أسود هائل.

المصدر: سبوتنيك