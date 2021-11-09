برلين تطالب بروكسل بالتدخل لوقف تدفق المهاجرين من بيلاروس

طالبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بـ”اتخاذ إجراءات” للحد من تدفق المهاجرين من بيلاروس إلى جارتها بولندا، مشيرة إلى أنها مشكلة “لا تستطيع بولندا أو ألمانيا التعامل معها بمفردهما”.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر في حديث لصحيفة “بيلد” أمس الثلاثاء: “يجب أن نساعد الحكومة البولندية على تأمين حدودها الخارجية، في الواقع هذا الأمر ينبغي أن يكون من مهام المفوضية الأوروبية، وأنا أطالبها الآن باتخاذ إجراءات”.

وأكد الوزير الألماني أن بلاده تؤيد قرار جارتها بناء جدار على حدودها مع بيلاروس، مضيفا أنه “لا يمكننا انتقادها.. على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.. ليس باستخدام الأسلحة النارية بالطبع، ولكن بوسائل أخرى متاحة”.

جاءت تصريحات الوزير الألماني بعد أن أعلنت بولندا أنها صدت أمس محاولة قام بها مئات المهاجرين لعبور حدودها بشكل غير قانوني من بيلاروس، محذرة في الوقت نفسه من أن آلافا غيرهم يحتشدون بالقرب من هذه الحدود التي تعتبر جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية