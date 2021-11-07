الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال باستهداف مقر إقامته في بغداد

تعرض رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال، حيث تمت مهاجمة منزله في المنظقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد ليل السبت الاحد.

وقالت مصادر عراقية إن “طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك”، وتابعت “مع اقترابها من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات”.

ولفتت المصادر الى ان “المكان الذي استهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، ويقع بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي”، وتابعت “الكاظمي لم يصب، لكن أفرادا في طاقم حمايته أصيبوا بجروح، كما تضررت مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكبه”.

المصدر: روسيا اليوم