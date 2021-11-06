موسكو تنفي وجود نشاط عسكري روسي “مفرط” في القرم

قال نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات في جنيف أندريه بيلوسوف إن النشاط العسكري الروسي في القرم لا يتجاوز احتياجاتها الدفاعية ويساعد في حفظ الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بيلوسوف، الذي مثل روسيا في اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة العالمية في نيويورك: “جرت هناك مجددا محاولات اتهام لموسكو بالعدوان والاحتلال- من ناحية، أوكرانيا، من ناحية أخرى، جورجيا. تم اتهامنا بنشاط عسكري المفرط في القرم وفي بحر آزوف والبحر الأسود. وجرى القول مرة أخرى إن الوجود العسكري في شبه الجزيرة ومياه هذين البحرين يقوض بشكل جدي الأمن الإقليمي، أي الأوروبي، بل وحتى يشكل تهديدا للأمن العالمي”.

ووصف الدبلوماسي الروسي هذه الاتهامات، بعديمة الأساس على الإطلاق. وقال: “نملك الحق، مثل أي دولة أخرى، في القيام على أراضينا بالأنشطة العسكرية اللازمة لحماية مواطنينا وضمان سلامة دولتنا ووحدة أراضيها. في هذا النشاط، نحن نسترشد بمبدأ الاكتفاء الدفاعي”.

المصدر: وكالات