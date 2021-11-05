عشرات الجرحى باشتباكات بين المتظاهرين والقوات العراقية امام المنطقة الخضراء ببغداد

وقعت اشتباكات بين المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية والقوات الأمنية امام المنطقة الخضراء ببغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن “مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في الصدامات”، وأشارت إلى أن “مؤسسات وزارة الصحة استقبلت في بغداد عددا من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحا، بينهم 27 من المدنيين والباقون من القوات الأمنية”.

وأضافت الوزارة “معظم الإصابات بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري، كما لم تسجل أي حالة وفاة”، وأكدت “استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة”.

من جهتها، قالت مصادر عراقية إن القوات العراقية استنفرت كل طاقاتها ودخلت في حالة طوارئ منذ الصباح لمواجهة المحتجين الذين تجمعوا امام جميع بوابات المنطقة الخضراء في بغداد”، واضافت ان “هذه الأحداث جاءت بعد ان دعا المتظاهرون لتصعيد الإحتجاجات المناهضة لنتائج الانتخابات العراقية”.

واوضحت المصادر ان “المحتجين اطلقوا على هذه الاحتجاجات اسم الفرصة الأخيرة، بعد عدم الإستجابة بالطعون التي قدمت ضد نتائج الانتخابات للمفوضية الانتخابات العراقية”، واشارت الى ان “الاحتجاجات شهدت اليوم تصعيداً واسعاً بعد الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بغداد، وجراء اعتداء القوات العراقية على المحتجين”.

المصدر: قناة العالم