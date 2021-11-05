قيس سعيّد يدعو التونسيين لمساعدة الدولة في تجاوز الأزمة المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 06:24

قيس سعيّد يدعو التونسيين لمساعدة الدولة في تجاوز الأزمة المالية

منذ 2 ساعة 5 November، 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - عربي وإقليمي

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد مواطنيه داخل وخارج البلاد إلى المساعدة في تعبئة الحاجيات المالية للدولة، لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد وسط حالة من الاضطراب السياسي.

وقال سعيد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: “سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة”.

ولم يشر إلى طبيعة هذه المساهمة أو وسائل تنفيذها، لكنه أكد على أن “هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة”.

المصدر: وكالات

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