الشيخ البغدادي: على العالم المستكبر أن يفهم أننا ماضون في الدفاع عن بلدنا وعن كرامة أهلنا وثرواتهم ولن نساوم تحت أي تهديد أو وعيد

أكّد عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، أنّ لبنان سيحافظ على ثوابته الوطنية وعلى حقّه في الدفاع عن أرضه وشعبه، وحقّه في استخراج الغاز والترسيم العادل للحدود، ولن يتراجع أمام أي تهديد أو وعيد.

وأضاف الشيخ البغدادي خلال لقاءٍ فكري في الضاحية الجنوبية لبيروت أنّ المشكلة في الإدارة الأمريكية وحلفائها من السعودي وأتباعه كما الإسرائيلي، أنّهم لايستخلصون العبر، وإلى الآن لم يفهموا طبيعة لبنان وحزب الله بالتحديد، ولن ينفعهم هذا الصراخ ولن يـخيف أحداً، وعليهم أن يحصدوا نتاج مازرعوه من قتلٍ ودمارٍ وكراهية، ولازالوا يُراهنون على مجموعة حاقدة لاتُمثّل إلاّ حفنةً قليلة معها، وهي حاضرة للتضحية بلبنان في قبال المال والجاه الموهوم لمصلحة أعداء لبنان، بينما أكثرية الشعب اللبناني على مختلف طوائفه ومذاهبه لن يُساوموا على كرامتهم ولا على ثرواتهم.

المصدر: بريد الموقع