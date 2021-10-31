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October 31 2021 - 13:44

كورونا حول العالم.. 246 مليون إصابة ونحو 5 ملايين وفاة

منذ 49 mins 31 October، 2021
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
أخبار دولية - العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.367.237، وإجمالي الوفيات 4.994.607.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.665 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.949.951.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.694 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.804.094.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 457.740، وإجمالي إصابات 34.260.470.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.951 وإجمالي إصابات 3.802.287.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 233.063 وإجمالي إصابات 8.338.053.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات200.197 وإجمالي إصابات 2.199.876.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.388 وإجمالي إصابات 4.243.835.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات140.981 وإجمالي إصابات 9.062.710.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.074، وإجمالي إصابات 4.767.440.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.258 وإجمالي إصابات 5.000.677.

المصدر: وكالات

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