كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 450.88 مليون والوفيات 6 ملايين و409078

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 450.88 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و409078.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

– الولايات المتحدة: 966820 وفاة و79456822

– الهند: 515714 وفاة و42984261 إصابة.

– البرازيل: 653140 وفاة و29193268 إصابة.

– فرنسا: 139773 وفاة و23054448 إصابة.

– المملكة المتحدة: 162624 وفاة و19457976 إصابة.

– روسيا: 742777 وفاة و17191300 إصابة.

– ألمانيا: 124977 وفاة و16511777 إصابة.

– تركيا: 95914 وفاة و14448380 إصابة.

– إيطاليا: 156357 وفاة و13159342 إصابة.

– إسبانيا: 100992 وفاة و11181510 إصابة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام