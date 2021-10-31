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October 31 2021 - 10:58

كورونا في الصين.. تسجيل 71 إصابة جديدة

منذ 2 ساعة 31 October، 2021
كورونا في الصين
أخبار دولية - الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 حالة. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97151، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الصين عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا حتى يوم الجمعة.

المصدر: وكالة رويترز

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