العالم يحتاج إلى 23.4 مليار دولار لتوفير لقاحات وأدوية كورونا

يحتاج سكان العالم إلى مزيد من مليارات الدولارات لتوفير اللقاحات والأدوية المضادة لمرض كوفيد19- حتى أيلول/ سبتمبر عام 2022. وحددت منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس المبلغ المطلوب عند 23.4 مليار دولار. ومن شأن ذلك أن يحول دون وفاة محتملة لنحو 5 ملايين شخص، على الأقل، بالإضافة لتوفير 5.3 مليار دولار للاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة إن التوزيع غير العادل للقاحات والأدوية حتى الآن يبعد كثيرا عن هدف إنهاء جائحة فيروس كورونا قريبا. ويزيد ذلك من خطر ظهور سلالات جديدة وأكثر خطورة من الفيروس، قد لا تجدي معها لقاحات وأدوية حالية نفعا كبيرا. وقالت المنظمة إنه لم يتم حتى الآن سوى استخدام 0.5% فقط من اللقاحات المتاحة في الدول الفقيرة، حتى رغم أن هذه الدول تشكل 9% من سكان العالم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، إنه «لو تم توزيع الـ 6.8 مليار جرعة لقاح التي تم التطعيم بها على مستوى العالم حتى الآن بشكل عادل، لكنا وصلنا إلى هدفنا بتطعيم 40% من سكان كل دولة بحلول هذه اللحظة».

ووفقا للمكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية، فإن 10% فقط من 54 دولة في الإقليم الأفريقي ستصل إلى تحقيق هدف 40% بنهاية العام ما لم يتم بذل المزيد بشكل كبير.

وستضخ الأموال في برنامج مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد -19، البرنامج الذي أطلقته الأمم المتحدة منذ 18 شهرًا لإيجاد حلول عالمية حول فيروس كورونا. ويشمل ذلك برنامج التطعيم كوفاكس، بالإضافة إلى برامج فحوصات وأدوية كوفيد.

وقدم برنامج كوفاكس أكثر من 425 مليون جرعة لقاح إلى 144 دولة. واستثمر البرنامج في أبحاث اللقاحات بإيداعات من الدول الغنية، وفي المقابل، تمكنت جميع البلدان من شراء طلبات من خلال كوفاكس. وتنتقد منظمة الصحة العالمية قيام معظم الدول الغنية بتلبية معظم احتياجاتها من اللقاحات من خلال عقود منفصلة مع الشركات المصنعة. ولذلك، لا تتوفر لقاحات كافية لبرنامج كوفاكس.

المصدر: dpa