خواجة: نتمسك بإجراء الانتخابات بموعدها ومحاولات افتعال الإشتباك السياسي لا تزال تحت السيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 20:06

خواجة: نتمسك بإجراء الانتخابات بموعدها ومحاولات افتعال الإشتباك السياسي لا تزال تحت السيطرة

منذ 1 ساعة 29 October، 2021
محمد خواجة
لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة “رغم الظروف غير المسبوقة وشديدة الصعوبة التي نعيشها، إلا أن محاولات افتعال الإشتباك السياسي الحاد لا تزال تحت السيطرة”.

وأضاف خواجة “للمرة الأولى استشعرت البارحة خلال الجلسة النيابية، وجود قوة سياسية لا ترغب بإجراء الانتخابات، ولم تكن تبريراتها برفض التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات مقنعة، وهذا يزيد من ارتيابنا”.

وتابع خواجة “نحن في كتلة التنمية والتحرير نتمسك بإجراء الانتخابات ولن نسمح لأحد بتطييرها أو تأجيلها، لأن عدم إجرائها في موعدها سيفتح على لبنان أبواب جهنم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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