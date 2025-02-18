خواجة: على “إسرائيل” الخروج من أرضنا وسلاح حزب الله أمر يخص لبنان

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة على أن “لبنان لن يقبل بوجود أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية”، واكد ان “بقاء العدو الاسرائيلي في المواقع الخمسة الحدودية هو أمر مرفوض تماما”.

وأكد خواجة في حديث له الثلاثاء “من حقنا أن نستخدم كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن أرضنا وهذا يتحدد وفق الظروف، لكننا لن نقبل بالوجود الإسرائيلي”.

وقال خواجة إن “الولايات المتحدة تغطي الأفعال الإسرائيلية وبالتالي لن نلجأ إليها، فالأمريكي هو شريك للإسرائيليين وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب هناك تماهي مع اليمين المتطرف”.

وأكد خواجة انه “على إسرائيل أن تخرج من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وفقا للقرار 1701″، وتابع “أما سلاح حزب الله شمال النهر فهو أمر يخص الحوار الداخلي في لبنان”.

وشدد خواجة على ان “لبنان لا يمكن أن يكون مقاطعة إسرائيلية”، وتابع “سنواصل الدفاع عن سيادتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام