خواجة: لموقف لبناني صلب قبيل وصول الوسيط الأميركي الى بيروت

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة على “أهمية إعتماد موقف لبناني صلب قبيل وصول الوسيط الأميركي آموس أوكشتين الى بيروت، وهو معروف بإنحيازه لإسرائيل أكثر من الإسرائيليين أنفسهم وقد إستفاد المرة الماضية من تعرج المفاوضين في طروحاتهم”.

وشدد خواجة على “تمسك رئيس مجلس النواب نبيه باتفاق الإطار وعدم التنازل عن اي كوب ماء من حقنا”، وتابع “الأمر واضح والموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تشجيعي وايجابي وبمثابة قوة دعم للمفاوض اللبناني”.

من جهة ثانية، قال خواجة “كما أنجزنا الاستحقاق الأول برلمانيا، علينا الاسراع في إنجاز الاستحقاق الثاني وهو الحكومة ومن بعدها الثالث المتمثل بالانتخابات الرئاسية”، داعيا الى “عدم ربط تشكيل الحكومة الجديدة باستحقاق رئاسة الجمهورية مع ضرورة تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام