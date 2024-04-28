أرقام مخيفة.. آخر احصائيات العدوان على غزة في يومه الـ 205

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم (205). وكشف المكتب أن الاحتلال ارتكب (3,052) مجزرة، خلفت (41,454) شهيداً ومفقوداً، (34,454) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وأفاد المكتب أن من بين الشهداء (14,873) من الأطفال، و(30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة، و(9,801) شهيدة من النساء، و(491) شهيداً من الطواقم الطبية، (67) شهيداً من الدفاع المدني، (141) شهيداً من الصحفيين.

ولفت المكتب الإعلامي إلى اكتشاف (6) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، كان تضم (454) شهيدا.

كما خلفت الحرب (7,000) مفقودٍ، و(77,575) مُصاباً. وأشار المكتب إلى ان (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء. وقال المكتب في احصاءاته إن (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وأكد المكتب أن (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات، مع وجود (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، بالإضافة إلى وجود (1,094,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

كما تسبب العدوان والحجصار بـ (9,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح. مع وجود (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية. وأشار المكتب إلى ان (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

وعلى صعيد الاعتقالات، كشف المكتب عن (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، بينهم (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية، (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

وأدى العدوان إلى (2) مليون نازح في قطاع غزة. كما دمر الاحتلال (181) مقراً حكومياً، و(103) مدارس وجامعات بشكل كلي، و(311) مدرسة وجامعة بشكل جزئي. كما دمر العدو (243) مسجداً بشكل كلي، و(321) مسجداً بشكل جزئي.

ودمر الاحتلال (86,000) وحدة سكنية كلياً، و(294,000) وحدة سكنية جزئياً. وألقى على القطاع (75,000) طن متفجرات.

وأخرج الاحتلال (32) مستشفى عن الخدمة، و(53) مركزاً صحياً، واستهدف (160) مؤسسة صحية، و(126) سيارة إسعاف.

كما دمر العدو (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال، في حين أن (30) مليار دولار، هي قيمة الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

المصدر: المكتب الاعلامي الحكومي