قوات العدو تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن”قوات العدو اقتحمت عدداً من مدن وقرى الضفة المحتلة واعتقلت 18 فلسطينيا”.

وأوضحت أن”قوات العدو اعتقلت 8 شبان من منازلهم في بلدة بير الباشا غرب مدينة جنين”.

كما اعتقلت قوات العدو شابين من بلدة تقوع شرق بيت لحم، فيما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي الخليل اعتقلت قوات العدو شابين من بلدة بيت أمر شمالا، وشاب من منزله في المدينة، بالإضافة لاعتقال شابين من بلدة دورا جنوبا.

المصدر: مواقع فلسطينية