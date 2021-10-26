وفد من سرايا المقاومة جال على فعاليات في صيدا مهنئا بذكرى المولد النبوي

جال وفد من السرايا اللبنانية في منطقة الجنوب الثانية على عدد من شخصيات وفعاليات مدينة صيدا، حيث زار مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان مهنئا بذكرى المولد النبوي.

وشرح الوفد، بحسب بيان، “السياسة الجديدة التي تتبعها السرايا والوقوف الدائم الى جانب كافة الأطراف في المدينة”.

وشكر سوسان بدوره الوفد لزيارته مؤكدا “دور المقاومة في مواجهة إحتلال العدو الإسرائيلي”.

وقدمت لجنة علاقات صيدا درعا تذكارية الى سوسان.

ثم التقى الوفد رئيس نقابة الصيادين نزيه سنبل واعضاء النقابة وعدد من الصيادين وسلمهم درعا تذكارية بالمناسبة، كما زار بلدية صيدا مقدما لوحة تذكارية.

واختتمت الجولة في صيدا القديمة، حيث إلتقى الوفد عددا من الأهالي، متمنيا لهم “دوام الصحة والعافية”، مؤكدا ان “السرايا اللبنانية في صيدا منكم ولكم وستبقى الى جانبكم في السراء والضراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام