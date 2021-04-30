وقفات تضامنية معَ القدسِ في بيروت وأهلها يتحدون الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2021 - 23:24

وقفات تضامنية معَ القدسِ في بيروت وأهلها يتحدون الاحتلال

منذ 12 mins 30 April، 2021
تقارير مصورة - لبنان

وقفة تضامنية تنظمها سرايا المقاومة وسط بيروت.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة