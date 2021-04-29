هيئة أبناء العرقوب نوهت بانتفاضة شباب القدس الرمضانية

نوهت “هيئة أبناء العرقوب” في بيان، بـ “انتفاضة شباب القدس الرمضانية التي تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ودفاعه عن المقدسات، على الرغم من كل محاولات الصهاينة التهويدية وهرولة بعض الأنظمة نحو التطبيع”.

وأكدت أن “شباب فلسطين وشاباتها يسطرون بانتفاضتهم المباركة امجادا تدوس أحلام التهويد الصهيوني للأراضي العربية، ويكتسحون خطوات التطبيع التي وقعت في أفخاخها بعض الأنظمة المارقة المتنكرة لعروبة فلسطين وللحق الفلسطيني”.

أضاف البيان”إن هيئة أبناء العرقوب التي قادت انتفاضات شعبية متتالية، في قرى العرقوب في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته التهويدية حتى أسقطتها، تبارك انتفاضة القدس الرمضانية وترى فيها انتصارا لمنطق المقاومة في مواجهة المحتل، وتؤكد أن المقاومة الفلسطينية ستبقى وتستمر وتنتصر وتسترد كل حق سليب من يد الصهاينة”.

ودعت إلى “توسيع حال التضامن مع هذه الانتفاضة المباركة ودعمها من كل أحرار العرب من أجل تحقيق أهدافها في التحرير والوحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام