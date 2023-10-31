هيئة أبناء العرقوب نددت بهمجية العدوان الصهيوني وإحراقه المزروعات

نددت هيئة أبناء العرقوب بـ”همجية العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول وانطلاق ملحمة “طوفان الاقصى”.

وشددت في بيان لمكتبها الإعلامي، على “وحدة الدم والشراكة في الشهادة والتضحيات على طريق التحرير بين أبناء العرقوب وفلسطين وكل المقاومين والأحرار في العالم”.

وطالبت الهيئة “الحكومة اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وكل الجهات المعنية والمسؤولة بإجراء مسح للاضرار التي خلفها العدوان الصهيوني، خصوصا في منطقة العرقوب جراء استهداف بساتين الزيتون والاحراج بالقذائف الفوسفورية الحارقة التي أدت إلى الاضرار في منازل المواطنين في العرقوب وقرى الجنوب و إحراق مساحات واسعة وكبيرة من الاراضي الزراعية والأشجار المعمرة وخصوصا منها الزيتون”.

وأكدت “ضرورة تقديم شكوى ضد الاحتلال في المحافل الدولية ضد عدوانيته والزامه بالتعويض عن الخسائر التي نتجت عنها سيما وأن موسم الزيتون مهدد بكامله جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة وفي الجنوب والعرقوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام