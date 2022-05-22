هيئة أبناء العرقوب هنأت مراد بفوزه وأكدت على التعاون معه

زار وفد من هيئة أبناء العرقوب برئاسة رئيس الهيئة ا محمد حمدان، النائب المنتخب حسن مراد في منزله في بيروت، وقدم له التهنئة بالفوز في الانتخابات النيابية.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على التعاون والتنسيق بين مراد والهيئة وكل القوى والنواب الذين يمثلون التيار الوطني العروبي على مساحة لبنان.

وتم التشديد على فتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون لما فيه خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم في مختلف المناطق وضرورة وضع قضية مزارع شبعا وكل اراضي لبنان المحتلة ضمن اولويات كل المسؤولين والحكومات في لبنان.

وشكر الوفد لمراد ووالده النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد “دعمهما لأهالي منطقة العرقوب خصوصا من خلال الجامعة اللبنانية الدولية LIU”.

وقد وجه الوفد دعوة لمراد لزيارة منطقة العرقوب ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام